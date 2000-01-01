قتل 8 مدنيين وشرطي "بالخطأ"، في غارة ليلية نفذتها قوات خاصة أفغانية في إقليم ننكرهار شرقي البلاد.

وقال عبد الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم الإقليم: إن "الغارة تسببت بالخطأ بمقتل قائد شرطة محلي و8 مدنيين".

وأضاف "خوجاني"، أن الغارة أسفرت أيضاً عن إصابة 8 أشخاص آخرين بجروح، بينهم امرأة وفتاة.

وأوضح أنه تم تنفيذ الغارة فجر الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، في منطقة "تشابارار" وسط الولاية.

وذكر المصدر ذاته، أن السلطات المختصة تجري حالياً تحقيقاً للكشف عن ملابسات الواقعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.