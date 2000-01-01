فرضت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على جبل استراتيجي، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش اليمني في تعز، العقيد عبد الباسط البحر، في بيان: إن "قوات الجيش، تمكنت من تحرير جبل العويد الاستراتيجي، في مديرية مقبنة غربي المحافظة".

وأضاف أن "عملية السيطرة على الجبل، جاءت بعد معارك استمرت لساعات بين الجيش والحوثيين".

وأوضح أن "الجبل تكمن أهميته، في أنه يطل على أماكن مهمة في مقبنة، وعلى الطريق الرئيسي الرابط بين المديرية ومدينة تعز".

وأشار إلى أن "جنديًا من الجيش الوطني قتل، فيما أصيب آخر جراء هذه المعارك، فضلًا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين".

وأفاد أن "قوات الجيش، تمكنت خلال المواجهات من الاستيلاء على أسلحة وذخائر للحوثيين".