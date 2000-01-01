أعلن مسؤول حكومي أفغاني، اليوم الأربعاء، عن تعرّض المنطقة المحيطة بمبنى وزارة الداخلية في العاصمة كابل، لهجوم وانفجارات قوية.

وأكد نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية وقوع انفجارات واشتباكات قرب مبنى الوزارة الجديد في كابل.

وأعرب دانيش عن تخوفه من وقوع قتلى في الهجوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهته قال نصرت رحيمي، نائب المتحدث باسم الوزارة، إن "الهجوم ما يزال مستمرا" حتى الساعة (09.15 ت.غ).

وفي وقت سابق اليوم قتل 3 ضباط شرطة، وأصيب 12 آخرون، في هجوم استهدف مركزا للشرطة بولاية لاغور شرقي البلاد.