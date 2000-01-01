اتهم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس محمد باجي قايد السبسي، بأنه من دمر حزب والده الحاكم "نداء تونس"، خاصة بعد خسارته الانتخابات الأخيرة لصالح حزب النهضة.

وكان حافظ السبسي، الرئيس التنفيذي لنداء تونس، قد دعا من قبل إلى إقالة رئيس الوزراء بسبب فشل حكومته في إنعاش الاقتصاد.

وأعلن حزب النهضة الإسلامي تأييده للشاهد ورفض تغييره وقال إن "خروج رئيس الوزراء سيضر بالاستقرار في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إصلاحات اقتصادية".

وتعد تصريحات الشاهد أول انتقاد علني ضد نجل الرئيس وتدخله في السياسة، خاصة أن معارضيه اتهموه من قبل باستغلال نفوذ عائلته ووالده الرئيس للسيطرة على البلاد.

وقال الشاهد في كلمة عبر التليفزيون التونسي، مساء الثلاثاء "لقد دمر حافظ قايد السبسي الحزب وأثرت أزمة الحزب الحاكم على مؤسسات الدولة، وحان الوقت لإصلاح الحزب".

وحمل رئيس الوزراء نجل الرئيس مسؤولية خسارة ثلث أعضاء كتلة نداء تونس في البرلمان والهزيمة في الانتخابات الجزئية، وتراجع الحزب في الانتخابات البلدية وخسارة موقعه كقوة حزبية أولى في البلاد.