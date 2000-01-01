ألقت السلطات المصرية، القبض على 4 مسؤولين حكوميين بارزين بتهم تتعلق بفساد مالي.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية (جهة رقابية حكومية)، في بيان، إنها ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية (كبرى الشركات الحكومية في الصناعات الغذائية)، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسى بمجلس النواب.

وأوضحت أن قرار القبض على المسؤولين الأربعة جاء عقب "ثبوت تورطهم بتقاضي رشاوى مالية تجاوزت 2 مليون جنيه (110 آلاف دولار) من كبرى شركات توريد السلع الغذائية (لم تسمها)".

ومن بين وقائع الفساد التي تحدث عنها بيان الرقابة الإدارية "إسناد المتهمين أوامر توريد السلع على عدد معين من الشركات، وتسهيل صرف مستحقاتها، مقابل الحصول على رشاوى مالية".

وأشارت إلى أنه تقرر عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.