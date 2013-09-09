أقر مجلس النواب الفلبيني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يمنح الحكم الذاتي لمنطقة مينداناو ذات الأغلبية المسلمة جنوبي البلاد.

وذكرت صحيفة "فيلستار" الفلبينية أن المجلس أقر "قانون بانغسامورو الأساسي" بموافقة 226 صوتًا مقابل رفض 11 صوتًا وامتناع صوتين.

ولكي يصبح قانونًا نافذًا، يحتاج التشريع إلى موافقة مجلس الشيوخ ومن ثم توقيع الرئيس رودريغو دوتيرتي.

ويؤيد دوتيرتي هذا القانون وسبق أن حذر مجلس النواب من أن عدم الموافقة عليه "سيؤجج العنف في مينداناو".

ويهدف "قانون بانغسامورو الأساسي" إلى تأسيس حكومة وكيان سياسي مستقل للمسلمين في "بانغسامورو"، الاسم المقترح ليحل محل اسم جزيرة مينداناو، ذات الأغلبية المسلمة.

وكان القانون تتويجًا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث.

ويقترح القانون مناطق ذاتية الحكم في بانغسامورو، تتكون من 5 أقاليم ذات أغلبية مسلمة: باسيلان، ولاناو ديل سور، وماغوينداناو، وسولو، وتاوي ـ تاوي، ومدن أخرى خارج المنطقة.