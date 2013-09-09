أعلنت الكنيسة الكاثوليكية الأسترالية، أنها ستدعم خطة الحكومة لتعويض الأطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي على يد رهبان الكنسية.

ونقلت "قناة بي بي سي" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الأسترالي، المطران مارك كولريدج، قوله: إن "الأطفال نقلوا بشجاعة ما تعرضوا له، ويجب تحقيق العدالة لهم".

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، قرار انخراط الكنيسة في الخطة الحكومية، بأنه "تطور مهم للغاية".

وفتحت السلطات الأسترالية تحقيقًا حول وقوع تحرش جنسي في الكنيسة الكاثوليكية، وكشفت التحقيقات أن 7 بالمئة من رهبان الكنيسة تحرشوا جنسيًا بالأطفال خلال الفترة الممتدة بين 1950 و2010.

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية الأسترالية، أنها ستدعم خطة الحكومة لتعويض الأطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي على يد رهبان الكنسية.

ونقلت "قناة بي بي سي" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الأسترالي، المطران مارك كولريدج، قوله: إن "الأطفال نقلوا بشجاعة ما تعرضوا له، ويجب تحقيق العدالة لهم".

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، قرار انخراط الكنيسة في الخطة الحكومية، بأنه "تطور مهم للغاية".

وفتحت السلطات الأسترالية تحقيقًا حول وقوع تحرش جنسي في الكنيسة الكاثوليكية، وكشفت التحقيقات أن 7 بالمئة من رهبان الكنيسة تحرشوا جنسيًا بالأطفال خلال الفترة الممتدة بين 1950 و2010.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن رئيس أساقفة أستراليا، فيليب ويلسون، أنه سيتنحى عن مهامه بعد يوم من توصل المحكمة إلى إدانته بتهمة التستر على قيام قس باستغلال طفل جنسياً.

وتأتي هذه التطورات لتزيد من الضرر الذي لحق سمعة الكنيسة الكاثوليكية في استراليا، ومن ذلك ما أظهره استطلاع عام 2016 من أن الكاثوليكية لم تعد تشكل أكبر المعتقدات في استراليا.