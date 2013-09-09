كشفت مصادر صحافية عن مقتل المعارض والصحفي الروسي البارز، أركادي بابشينكو، بعد إطلاق النار عليه، الثلاثاء، أمام منزله في العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن الصحفي البالغ من العمر 41 عاما غادر روسيا، العام الماضي، واستقر في أوكرانيا بعدما تلقى تهديدات عدة داخل بلاده، بسبب النشاط السياسي والصحفي.

وقالت زوجة الراحل إنها عثرت عليه وسط بركة من الدماء خارج البيت، فيما أكدت الشرطة أنه فارق الحياة في سيارة الإسعاف التي كانت تنقله إلى المستشفى.

وأكد أنتون جيراشينكو، وهو برلماني أوكراني ومستشار لدى وزير الداخلية، أن الصحفي الروسي أطلق عليه النار على ظهره أكثر من مرة من طرف "قاتل مجهول".

وأوضح أن إطلاق النار حدث حين كان الراحل يهم بفتح باب البيت، إثر عودته من متجر محاذ للبيت قصده لأجل شراء الخبز.

واتهم رئيس الوزراء الأوكراني، فولودمير غرويسمان، روسيا بالضلوع في القتل، مشيرا إلى ما وصفها بـ"الآلة الشمولية للرئيس فلاديمير بوتن".

وعرف القتيل بانتقاده الشديد للسياسة الروسية في الإعلام والمنصات الاجتماعية، سواء في الملف السوري أو في أزمة أوكرانيا.