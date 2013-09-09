قالت مصادر دبلوماسية لدى الأمم المتحدة، إن الكويت أعاقت صدور مسودة البيان الذي وزعته واشنطن، أمس الثلاثاء، بشأن إطلاق صورايخ من قطاع غزة باتجاه الكيان الصهيوني.

وأوضحت المصادر، مفضلة عدم الإفصاح عن اسمها، أن مشروع البيان الأمريكي كان يتضمن إدانة إطلاق فصائل المقاومة بغزة الصورايخ باتجاه شمال "إسرائيل".

ويتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحافية بمجلس الأمن موافقة جماعية من كل أعضاء المجلس (15 دولة).

ومنذ صباح أمس، يسود التوتر قطاع غزة، حيث قصف الاحتلال الصهيوني عشرات الأهداف في القطاع، وفق المتحدث باسم جيش الاحتلال. فيما أعلنت المقاومة أنها قصفت المواقع والبلدات "الإسرائيلية" المحاذية للقطاع، بعشرات القذائف الصاروخية، ردا على “الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”.

وتأتي هذه التطورات إثر استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخر، الإثنين والأحد الماضيين، جراء قصف صهيوني لمواقع فلسطينية.

وأعلنت المقاومة، صباح اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع "إسرائيل" عبر وساطات (لم تحددها)، يقضي بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار المعمول بها منذ انتهاء الحرب "الإسرائيلية" على القطاع في 2014.