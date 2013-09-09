اقتحم المزارعون في إقليم الأحواز العربي المحتل من قبل إيران، اليوم الأربعاء، مبنى وزارة المياه احتجاجًا على قرار منعهم من الزراعة بذريعة الجفاف في الأنهار الأحوازية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام المزارعين والفلاحين الأحوازيين مبنى إدارة الماء والكهرباء في الإقليم، فيما أشار نشطاء إلى أن عملية الاقتحام جاءت بسبب "منعهم من الزراعة بسبب سرقة مياه الأنهار الأحوازية ونقلها للمدن الفارسية".

وضاعف نظام الملالي في إيران، على مدار السنوات الماضية، مساعيه في سرقة المياه في الأحواز المحتلة، مما أدى إلى قطع أرزاق نحو أربعين قرية يقطنها الآلاف وتسبب في هجرة إجبارية لقاطنيها.

وأميط اللثام سابقا عن أن إيران خزنت المليارات من الأمتار المكعبة من المياه في المحافظات الواقعة في شمال وشرق إقليم الأحواز، حيث إن إيران قد بنت 25 سدًا على نهر كارون و8 سدود على نهر الكرخة وخمسة سدود على نهر الجراحي لسرقة مياه الأحواز.