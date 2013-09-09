في الخامس عشر من شهر رمضان المُبارك في السنة الثالثة للهجرة (22/ 2/ 625م)، وضعت فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وضعت مولودها الحسن ابن عليّ رضي الله عنهما.



وفي اليوم نفسه من السنة نفسها تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية، وكانت من قبل زوجة الشهيد عبيدة بن الحارث أحد شهداء غزوة بدر. مكثت أم المؤنين زينب بنت خزيمة في بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) ثمانية أشهر، ثم توفيت، كانت تُلقّب بأم المساكين، لأنها اشتهرت بالشفقة القوية والتصدق المستمر على المساكين.