يواصل سائقو الشاحنات بإيران إضرابهم لليوم التاسع على التوالي في عدة مدن منها: “لرستان، آشخانه، قلندر آباد، درجه”، احتجاجاً على ارتفاع أسعار تأمين الشاحنات وانخفاض أجور العمال .

كما استمر تجمع سائقي الشاحنات في محطة الشحن في مدينة الأحواز وأضربوا عن العمل تضامناً مع سائقي الشاحنات.

‎وتجمع عدد من سائقي سيارات الأجرة في مدينة (مباركة) بمحافظة أصفهان أمام مبنى الشرطة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، كما أضرب عن العمل سائقو سيارات الأجرة في مدينة سنندج اعتراضاً على خفض أجورهم وعدم صرفها، والتحق سائقو الأجرة في مدن قائم شهر، وأرومية تضامناً مع المدن الأخرى.

كما أضرب عن العمل عدد من عمال شركة (بتروكيميا) في مدينة (عسلوية)؛ احتجاجاً على خفض راتبهم بمقدار 30 ٪ وعدم تسلم رواتبهم.

كما احتج العشرات من المزارعين العرب أمام مؤسسة المياه في محافظة (الأحواز) اعتراضاً على قرار حكومي يمنع زراعة الأرز خلال فترة الصيف.

واستمر تجمع احتجاجي من قبل العاملين في السكة الحديدية في كل من مدينة مشهد ومدينتي سرخس، نيشابور في محافظة خرسان رضوى بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية.