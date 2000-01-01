صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش "الاحتلال الإسرائيلي" أمس الأربعاء على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة ستبنى بالمستوطنات المتواجدة غرب الضفة الغربية المحتلة.

وخلال الجلسة تم المصادقة على 1000 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات "طانى" و "عومريم" و"كرمل" في جبال الخليل الجنوبية، و"عالي زهاف" و"تسوفيم" و"طالمون" و"نافيه دانيئيل"، في "غوش عتصيون" وفي مستوطنة "كريات أربع".

كما تمت المصادقة على خطط لبناء 500 وحدة سكنية أخرى في عدة مستوطنات، بما في ذلك "هار أدار" ، و"هار براخا"، و"كفار أدوميم" ، و"نوكديم" ، وكفار عتصيون في "غوش عتصيون" و"بيت أرييه".

بالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس على خطة بأثر رجعي لـ 102 وحدة سكنية استيطانية في "بنويوت" وفي "نيغوهوت" في المجلس الاستيطاني جبل الخليل، علما أن مئات الوحدات الاستيطانية التي تم المصادقة عليها تقع في مستوطنات معزولة.

وتزامنت المصادقة على الوحدات الاستيطانية، مع انعقاد جلسة للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، حول مسألة شرعنة مجموعة من البؤر الاستيطانية بالضفة وأبرزها، البؤرة الاستيطانية "حافات غلعاد"، كما تم مناقشة قرار مجلس الوزراء قبل عام لإنشاء لجنة خاصة لشرعنة البؤر الاستيطانية.

ونقل موقع "واللا" عن رئيس فريق شرعنة الاستيطان، بنحاس فالرشطاين، إنه يعتقد أن "23 بؤرة استيطانية يمكن المصادقة عليها بعملية التخطيط، وهناك حوالي 3000 وحدة سكنية استيطانية قام فريق "الخط الأزرق" بإزالتها من مناطق المستوطنات، وأقدر أن 2200 منها يمكن شرعنتها دون الحاجة إلى أي قرار سياسي".