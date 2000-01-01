ذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية أمس الأربعاء أنّ نصف أطفال العالم يواجهون مخاطر متعددة مثل الفقر والنزاعات المسلحة والتمييز على أساس الجنس.

وأوضحت المنظمة في تقرير صادر عنها أنّ نحو مليار طفل يعيشون في بلدان تعاني من الفقر، و240 مليون آخرين، يعيشون في بلدان تحدث فيها اشتباكات مسلحة.

وأضاف التقرير أنّ نحو 575 مليون طفلة تعيش في الدول التي تنتشر فيها ظاهرة التمييز على أساس الجنس.

وأشار إلى أنّ تأخر وصول المساعدات إلى المناطق المحتاجة، يقف وراء تعاظم المخاطر التي تهدد حياة الأطفال، دون ذكر عدد الأطفال بالعالم بالضبط.

ولفت التقرير إلى أنّ سنغافورة وسلوفينيا والنرويج والسويد وفنلندا، تأتي في مقدّمة الدول التي توفر الحماية المطلوبة للأطفال.