اعتمد البرلمان الدنماركى، اليوم الخميس، قانونا يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا.

واعتمد النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد "أن كل شخص يرتدى ملابس تخفى وجهه فى الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".

واقترحت الحكومة الدنماركية في فبراير الماضى حظر أغطية الوجه فى الأماكن العامة، ما قد يجعلها دولة أوروبية جديدة تفرض قيودا على ارتداء النقاب والبرقع.

وزعم وزير العدل سورن بابى بولسن فى بيان أن هذه الألبسة "لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركى،واخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص فى الأماكن العامة يعد أمرا فيه عدم احترام للمجتمع", على حد وصفه.

وكانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب فى الأماكن العامة عبر قانون طُبق عام 2011.