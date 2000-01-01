أطلق ناشطون هولنديون حملة تبرعات للمساجد التي تعتزم حركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) المعادية للإسلام والمهاجرين، إقامة حفلات شواء للحم الخنزير أمامها وقت الإفطار في شهر رمضان.

وتعتزم مجموعة من النشطاء منح التبرعات المالية التي ستجمعها خلال حملتها إلى المساجد التي ستنظم حركة بيغيدا فعالياتها أمامها.

وقال الناشط " ريكو فوربيرج" اليوم الخميس، إن هدف حركة بيغيدا من حملتها هو استفزاز المسلمين، وإظهار الدين الإسلامي بمظهر سيء.

وأشار فوربيرج إلى أن حملة بيغيدا هذه تتعارض مع جمالية شهر رمضان.

وأضاف أن الحركة تقدم نفسها وكأنها تمثل هولندا، وتظهر أن جميع الهولنديين يعارضون الإسلام.

وأعرب فوربيرج عن قلقه من أنشطة حركة بيغيدا ولذلك قاموا بحملتهم لجمع التبرعات وتقديمها للمساجد المستهدفة.