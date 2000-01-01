أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، أنها لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10% من صناديق الاقتراع.

وأضاف رئيس المفوضية، معن الهيتاوي، في مؤتمر صحافي ببغداد أن "قرار البرلمان العراقي الاثنين الماضي بهذا الخصوص يخالف القوانين النافذة".

ودعت المفوضية "الجميع لاحترام القانون.. كلمة القانون فوق البرلمان", على حد تعبيرها.

وأشار الهيتاوي إلى أن المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا (وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد) بهذا الشأن، معتبراً أن "المحكمة الاتحادية فقط مخولة بإلغاء أي نتائج".

والاثنين الماضي، صوّت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.

كما قرر البرلمان إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10% من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.