قال وليد القديمي وكيل محافظة الحديدة اليمنية: "إن نحو 50 خبيراً إيرانياً جرى إخراجهم من الحديدة باستخدام سيارات إسعاف إلى العاصمة صنعاء ومحافظة حجة التي توجد فيها أعداد كبيرة من مقاتلي الحوثي".

وأشار إلى أن الميليشيات دأبت على استخدام وسائل محظورة دولياً في الحرب مثل سيارات إسعاف لنقل قياداتها.

وأضاف القديمي, بقي عدد من الخبراء الإيرانيين داخل الحديدة، وتحديداً على مرتفعات جبلية محاذية للمدينة، من أجل الإشراف على العمليات العسكرية .

ولفت إلى أن الذين تبقوا لجأوا إلى مناطق مرتفعة في الحديدة ليكونوا بعيدين عن ضربات الجيش وقوات تحالف دعم الشرعية، مشيراً إلى أن الجيش يتابعهم ويرصد تحركاتهم لضبطهم قبل فرارهم.

وتابع وكيل محافظ الحديدة قائلاً: “القيادات الكبيرة في الميليشيات تفر من المدينة حالياً، وغالبية المقاتلين العقائديين تحركوا إلى صعدة، ولم يتبق في الحديدة سوى بعض المشرفين ومن غُرر بهم من محافظات عمران وذمار وحجة”.