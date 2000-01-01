قالت الشرطة الكرواتية يوم الخميس إن تسعة أشخاص أصيبوا عندما أطلق أفرادها النار على سيارة فان تنقل 29 لاجئا معظمهم من الأفغان والعراقيين بعد محاولة قائد السيارة القادمة من البوسنة اجتياز حاجز أمني.

وأضافت الشرطة أن طفلين حالتهما حرجة لكنها مستقرة وأن الباقين إصاباتهم طفيفة بعد حادث الاصطدام بالحاجز الذي وقع ليل الأربعاء قرب بلدة زادار في جنوب شرق كرواتيا.

وقالت إن قائد السيارة الذي تعتقد أنه من مواطني البوسنة فر من موقع الحادث ولا تزال عملية البحث عنه جارية.