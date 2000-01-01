قالت مؤسسة "القدس الدولية": إن الاحتلال الصهيوني لا يتوقف عن استهداف مدينة القدس المحتلة، بجميع مكوناتها البشرية والحضارية، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأضافت في بيان لها صدر أمس، أن الاحتلال رفع من وتيرة استهدافه للمظاهر والعادات الإسلامية في المدينة، من خلال استمرار اقتحامات المسجد الأقصى في رمضان، وعرقلة دخول المصلين من خارج القدس المحتلة.

وأوضحت أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد منذ بداية شهر رمضان الجاري، بحماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة المدجّجة بالسلاح.

أما على الصعيد الديموغرافي، فقد أصدرت محكمة إسرائيلية قرارًا بهدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرق المدينة، وترحيل سكانه إلى منطقة أخرى. ويقيم في الخان الأحمر نحو 200 شخص، يشكل الأطفال نسبة 53 في المائة من مجموعهم.

وتأتي هذه الخطوة مع إعلان وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان الاستمرار بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وإطلاق عددٍ من المشاريع الاستيطانية الجديدة.

في هذا السياق، أدانت فرنسا القرارات التي اتخذتها سلطة الاحتلال التي تتيح بناء حوالي ألفي وحدة سكنية في ثلاثين مستوطنة مختلفة في الضفة الغربية، باعتبارها خطوة "تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات أراضٍ موحدة، وأن تكون القدس عاصمة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية" وفق البيان.

وشددت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها، أمس، على أن "القرار الإسرائيلي يؤكّد المخاوف التي أثارتها أوامر الهدم التي صدرت بحق الجماعات البدوية في هذه المنطقة".

وقالت: "إن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي، ويؤدّي إلى ضم الضفة الغربية بفعل الأمر الواقع، وتعطيل حلّ الدولتين، وعرقلة مساعي إحلال السلام العادل والدائم، كما يسهم في تأجيج الاضطرابات ميدانيًّا وبين الشعوب" علي حد تعبيرها.

وأضافت: "إن رئيس الجمهورية الفرنسية طلب في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بوقف الاستيطان بغية الحفاظ على أفق سياسي يتّسم بالمصداقية"، على حد تعبيرها.

وفي سياق محاولات الاحتلال جعل القدس مركزًا دبلوماسيًّا؛ ذكرت إذاعة "ريشت كان" العبرية مؤخرا، أن السفارة الروسية لدى دولة الاحتلال ستنظم احتفالها السنوي بمناسبة عيد الاستقلال في القدس المحتلة بدلًا من "تل أبيب"، وأفادت الإذاعة أن هذه الخطوة تأتي نتيجة تحركات صهيونية لجذب دول العالم لنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.