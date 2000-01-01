اقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بأن ضرباته الجوية التي شنها في سوريا والعراق منذ صيف عام 2014 اسفرت عن مقتل (892) مدنيا على الاقل.

وجاء في التقرير الشهري لهيئة اركان القوات المشتركة التابعة للتحالف والذي نشره المكتب الاعلامي أمس الخميس ان التحالف شن منذ شهر أغسطس 2014 وحتى اواخر أبريل عام 2018 نحو (29358) ضربة.

كما زعم البيان انه حتى اليوم تعتقد هيئة الاركان للقوات المشتركة، بناء على معطيات متوفرة لديها، ان ما لا يقل عن (892) شخصا مدنيا تم قتلهم بصورة غير متعمدة جراء ضربات التحالف منذ بدء عملية "العزم الصلب".

وأشار التحالف الى ان (476) تقريرا بشأن مقتل المدنيين كان قيد الدراسة في أبريل الماضي، وان المعلومات عن (149) حادثا صُنفت بغير الصحيحة، في حين تم تأكيد خمسة تقارير اخرى تحدثت عن مقتل تسعة اشخاص، اما الباقي فيجري النظر فيه حاليا.

ييذكر ان التقرير السابق للتحالف الذي صدر عنه اواخر أبريل الماضي، بيّن ان عدد المدنيين الذين قتلوا بعملياته في سوريا والعراق وصل الى (883) شخصا على الاقل.