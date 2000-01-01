شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، مظاهرة احتجاجية ضد إقرار البرلمان أمس الخميس قانونا يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة.

وشارك في المظاهرة -التي دعت إليها مبادرة "النساء في حوار" وجرت أمام مبنى البرلمان- نساء منتقبات، إضافة إلى العديد من الدنماركيين الذين قاموا بتغطية وجوههم تعبيرًا عن رفضهم للقرار.

واعتبر المتظاهرون أن القرار مخالف لحقوق الإنسان الدولية وسيؤدي إلى عدم استكمال من يشملهم الحظر تعليمهم الدراسي، وسيمنعهم من العمل والخروج إلى الأماكن العامة.

وأشاروا إلى أن القرار يعتبر المسلمين في الدنمارك مواطنين من الدرجة الثانية، ويبعد المنتقبات عن المجتمع.

ويدخل قانون الحظر حيز التنفيذ اعتبارا من أغسطس المقبل، ويفرض على المخالفات غرامة تبلغ قيمتها ألف كرونة أي ما يعادل (160 دولارا)، وفي المخالفة الرابعة وما تليها من مخالفات سترفع الغرامة إلى 10 آلاف كرونة عن كل مخالفة.

ويشكل المسلمون 7% من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.7 ملايين نسمة.