كذبت حركة "طالبان" تصريحات القائد العام للقوات الأمريكية في أفغانستان جون نيكلسون، بشأن استمرار مفاوضات سرية مع الحركة عبر بعض القنوات من أجل تحقيق السلام.

وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن "خريطة طريقها بشأن مفاوضات السلام، واضحة ومكشوفة".

وأضافت أن نيكلسون حاول من خلال تصريحه التستر على فشل الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أفغانستان.

وجاء على لسان المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أن '‏ما صرح به قائد قوات الاحتلال الأمريكي والناتو في ‎أفغانستان الجنرال (جون نيكلسون) أن هناك مفاوضات سرية بين مسؤولين كبار في حركة ‎طالبان ومسؤولين من الحكومة لا أساس له من الصحة'

ورأى أن الهدف من ذلك محاولة هو تضليل الأذهان وتحريف الحقائق عن نجاح عمليات قوات الحركة (الخندق). ‎

وقبل 3 أيام، قال نيكلسون من كابل خلال مكالمة مرئية مع وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن هناك مفاوضات سرية مستمرة مع حركة طالبان عبر بعض القنوات من أجل تحقيق السلام بينها وبين الحكومة الأفغانية.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد اقترح في فبراير الماضي، الاعتراف بطالبان كمجموعة سياسية شرعية من أجل فتح المجال أمام مفاوضات السلام وإنهاء الصراعات المتواصلة في البلاد منذ 16 عامًا.

كما عرض الرئيس الأفغاني، على طالبان إجراء محادثات سلام غير مشروطة.