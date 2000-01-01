رفض مكتب الهجرة في إندونيسيا منح 53 "إسرائيليا" تأشيرة الدخول إلى البلاد.

وقال وزير القانون وحقوق الإنسان الإندونيسي، ياسونا لاولي، في تصريحات صحافية حول قرار بلاده منع "الإسرائيليين" دخول إندونيسيا: إن منح ورفض تأشيرات الدخول لمواطني الدول الأجنبية هي بيد الحكومة الإندونيسية.

وفي 23 مايو الماضي، قررت جاكرتا منع دخول المواطنين "الإسرائيليين" إلى أراضيها، بسبب المجازر التي ارتكبتها "إسرائيل" في حق الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، وردت تل أبيب باتخاذ قرار مماثل أمس الأول الأربعاء.

ولا تربط إندونيسيا بعلاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وتقتصر على العلاقات الاقتصادية.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة والكيان الصهيوني، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه "إسرائيل" على أراضٍ فلسطينية محتلة.