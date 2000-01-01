استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، حق النقض "الفيتو" لإجهاض مشروع دولي تقدمت به الكويت لتوفير "حماية دولية" للفلسطينيين.

ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت الأمين العام للأمم المتحدة باقتراح أفكار من أجل "حماية دولية" للمدنيين الفلسطينيين.

كما ينص على أن يوقف جيش الاحتلال الصهيوني "استخدام أي قوة مفرطة وغير متناسبة وعشوائية".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تعهدت الخميس باستخدام حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار.

وجاء مشروع القرار على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في غزة، يومي 14 و15 مايو الماضي، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة والكيان الصهيوني.

ويدعو المشروع الكويتي إلى "النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة".

ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.

وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية لبلاده من "الجرائم والانتهاكات" التي ترتكبها "إسرائيل".

وتتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة فعاليات احتجاجية، تنديدا بنقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني، في 14 مايو الماضي، من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

كما تطالب هذه الفعاليات بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، في 1948، وهو العام الذي قامت فيه دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.