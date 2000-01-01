استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، إثر إطلاق مستوطن صهيوني النار عليه، قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه جرى إطلاق النار على شاب وسط مدينة الخليل، دون تفاصيل.

من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن الجيش الصهيوني منع طواقمه من الوصول للمكان. ولم تعرف بعد هوية الشهيد.

وزعم أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الصهيوني، في بيان، أن "فلسطينيا حاول مهاجمة جنود بسيارة في مدينة الخليل".

وأضاف أن الجنود "أطلقوا النار على الفلسطيني الذي حاول دهس الجنود", على حد قوله.