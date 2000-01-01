شهدت العاصمة النمساوية، فيينا، مساء الجمعة، فعالية احتجاجية قامت بها منظمات داعمة للاجئين، استنكارًا لرفض السلطات طلبات لجوء قدمها عدد من اللاجئين الأفغان، وقررت إعادتهم لبلدانهم.

وكانت الفعالية الاحتجاجية عبارة عن برنامج إفطار رمضاني نظمته مبادرة "كن واثقًا" المكونة من 12 منظمة مجتمع مدني نمساوية داعمة للاجئين، ومناهضة للعنصرية.

وشارك في برنامج الإفطار عدد كبير من المواطنين النمساويين.

وفي كلمة له قبيل الإفطار شدد المتحدث باسم مركز تنسيق اللجوء النمساوي، هربرت لانغثالر، على أن مبادرة "كن واثقًا" تم تشكيلها "لوقف ترحيل اللاجئين لأسباب غير حقيقية".

وأوضح المتحدث أن المبادرة المذكورة أنشئت العام الماضي، وأنها قدمت الكثير من الفعاليات منذ ذلك الحين.

ولفت إلى أن فعالية الجمعة جاءت لدعم اللاجئين الأفغان من خلال تنظيم إفطار في الهواء الطلق، مضيفًا "أردنا لفت الانتباه إلى الممارسات الخاطئة التي تقوم بها الجهات المعنية".