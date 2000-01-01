كشفت دراسة هولندية، أن 41 بالمائة من اللاجئين السوريين في هولندا لا يزالون يعانون صدمات نفسية عاشوها أثناء فرارهم من نيران الحرب الدائرة في بلادهم.

الدراسة أجراها مكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي الهولندي "SCP" (حكومي)، بالتعاون مع مؤسسات أخرى.

وبحسب الدراسة، فإن 41 بالمائة من السوريين الذين حصلوا على الإقامة المؤقتة في هولندا لازالوا يعانون من مشاكل نفسية.

وأفاد بيان صادر عن المكتب، أنه وفقاً للنتائج الأولية للدراسة فإن 44 ألف سوري حصلوا على تصريح الإقامة المؤقتة بهولندا ما بين 2014- 2016، مصابون بالاكتئاب، والضيق، ومؤشرات عصبية أخرى.

وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للصدمات النفسية التي يعاني منها اللاجئون هي الأحداث السيئة التي مروا بها خلال رحلتهم التي دامت عاماً كاملاً أثناء فرارهم من الحرب.

ولفت البيان إلى أن 33 بالمائة من اللاجئين تعرضوا لسوء المعاملة، والابتزاز أثناء رحلتهم، وأن جزءًا كبيرًا منهم دفعوا مبالغ طائلة إلى مهربي البشر.