صوت الكونغرس الأمريكي بالإجماع على تشريع يلزم الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات على مسؤولين تتحكم بهم ميليشيات "عصائب أهل الحق" و"النجباء" اللتين تنشطان عسكريا بالعراق وسوريا.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع صعود ميليشيات العصائب برئاسة قيس الخزعلي المنضوية تحت قائمة الفتح التي كسبت المرتبة الثانية بعد قائمة سائرون في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في مايو الماضي.

يشار إلى أن قيس الخزعلي زعيم ميليشيات "عصائب أهل الحق"، انشق عن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عام 2007.

كما أن الخزعلي بعد احتضانه من قبل إيران وتشكيل "ميليشيات العصائب"، شارك في حرب سوريا بصفوف نظام الأسد، إلى جانب حركة النجباء بقيادة أكرم الكعبي الذي انشق هو الآخر من معسكر الصدر في ذات الوقت مع الخزعلي، وتلقوا الدعم المالي والعسكري من إيران لتنفيذ أجندتها في العراق وسوريا.

يأتي ذلك في وقت دعا زعيم سني بارز في العراق، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى اتخاذ موقف واضح من "تزوير الانتخابات" والعمل على حماية الدستور.

جاء ذلك في بيان صادر، عن زعيم جبهة الحوار الوطني ونائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق صالح المطلك.

وقال البيان إنه "بعد ما أفرزته العملية الانتخابية من نتائج مشوهة بسبب ما شابها من عمليات تزوير وتحريف لإرادة الناخبين، وفي الوقت الذي تطالب فيه الكتل السياسية بمحاسبة المزورين وتصحيح النتائج، يأتي موقف رئاسة الجمهورية منتقدًا لقرار البرلمان وللإجراءات التي تهدف إلى تصحيح العملية الانتخابية".