أمر الملك الأردني عبدالله الثاني، بوقف قرار رفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية، وذلك عقب موجة احتجاجات جابت الأردن خلال اليومين الماضيين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أنه بايعاز من الملك عبدالله الثاني وجه رئيس الوزراء هاني الملقي وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية ومجلس مفوضي الهيئة وتوجيههم لوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء والمتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات ومجلس الهيئة والبالغة تكلفته على الخزينة 16 مليون دينار.

وقال رئيس الوزراء، في كتاب وجهه للوزراء، “إنه وبإيعاز من الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل كبير بعد أن وصل معدل سعر برميل النفط 77 دولارا في الشهر الماضي”.

ونظم الأردنيون إضرابا عاما شل معظم المرافق الحيوية في القطاعين العام والخاص، وذلك تلبية لدعوة النقابات الفاعلة للاحتجاج على مشروع قانون يوسع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل.