أطلقت قوات الاحتلال الهندية، اليوم السبت، النيران على مئات المشاركين في جنازة شاب كشميري لقي مصرعه دهسا بواسطة مركبة هندية تابعة لحكومة الاحتلال.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أنّ الشرطة والجيش الهنديين استخدما القوة لوقف موكب تشييع جثمان الشاب القتيل، في مدينة ساريناغار.

ولقي الشاب مصرعه متأثرا بإصابة تعرض لها، أمس الجمعة، بعد دهسه وشاب آخر بواسطة مركبة تابعة لقوات الاحتلال الهندية شبه العسكرية، أثناء مشاركتهما في تظاهرة مناهضة للهند.

وتشابه وظيفة وتشكيلة القوات شبه العسكرية، القوات العسكرية النظامية لكنها لا تعتبر جزءاً من القوات المسلحة.

وبحسب بيانات صادرة عن خدمة إعلام كشمير، قتلت القوات الهندية 31 كشميريا خلال مايو الجاري، بينهم سيدة و6 صبية.