اندلعت حرائق كبيرة في حقول زراعية قرب تجمعات استيطانية صهيونية على حدود قطاع غزة؛ وذلك بفعل طائرات ورقية تحمل مواد حارقة، أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن حريقاً كبيراً اندلع في حقل قريب من كيببوتس "نير عام" تسببت فيه طائرة ورقية حارقة تم إطلاقها من قطاع غزة.

و"الكيبوتس"، هو تجمع سكاني للمزارعين والعمال اليهود، المقيمين في المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الصحيفة، أن طواقم مكافحة الحرائق تعمل للحيلولة دون وصول الحريق إلى كيبوتس "نير عام".

وفي وقت سابق اليوم، تسببت طائرة ورقية مشتعلة في اشتعال حريق في حقل قرب كيبوتس "كيسوفيم".

كما اندلع حريق كبير ظهر اليوم في محمية "كارميا" في مجلس "حوف اشكلون" الإقليمي، جراء سقوط طائرة ورقية حارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، يطلق فلسطينيون من قطاع غزة طائرات ورقية محملة بزجاجات مولوتوف (حارقة) وحاويات وقود محترق إلى الكيان الصهيوني؛ مما يتسب باشتعال النيران في مساحات واسعة من الحقول.