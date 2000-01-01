لقي 12 مدنيا على الأقل مصرعهم، في قصف للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، استهدف أمس الجمعة قرية في ريف الحسكة الجنوبي، شرقي سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن "12 مدنيا على الأقل من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال قتلوا في قصف جوي وصاروخي للتحالف الدولي استهدف قرية هداج في ريف الحسكة الجنوبي".

وقتل الخميس، أيضا وفق المرصد، 8 مدنيين بينهم 3 أطفال في قصف للتحالف الدولي استهدف قرية في ريف دير الزور الشرقي.

وفي شهر مايو، قتل 39 مدنيا في قصف للتحالف الدولي الذي بدأ ضرباته العسكرية في صيف عام 2014 في العراق وسوريا تباعا.