قالت مجموعة دنماركية إن مبادرة لمواطنين، تسعى إلى جعل الحد الأدنى لسن ختان الذكور 18 عاما في الدنمارك، نجحت في جمع 50 ألف توقيع مطلوبة لإرسال المقترح إلى البرلمان لمناقشته العام الجاري.

وذكرت لينا نيهوس، من مجموعة "إنتاكت دنمارك" أن جماعتها المعنية بأحوال الأطفال تعتقد "أننا بحاجة إلى احترام حق الشخص في أن يتخذ القرار بنفسه بشأن الختان عندما يكون بالغا", على حد قولها.

وأظهر استقصاء أجري مؤخرا بتفويض من "قناة تي في2" الدنماركية أن 83 بالمائة من المشاركين أيدوا أن يكون الحد الأدنى لسن ختان الذكور ثمانية عشر عاما.