اعترف مسؤول صهيوني بفشل منظومة القبة الحديدية في التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية التي تطلق رداً على غارات سلاح طيران ومدفعية الاحتلال على القطاع.

وأقر رئيس بلدية مغتصبة بعجز “القبة الحديدية” عن التصدي للهجمات الفلسطينية، وذلك في معرض تبريره لتوالي الهجمات الصهيونية على قطاع غزة، وسماع دوي صافرات الإنذار في البلدات والمغتصبات الصهيونية المحاذية للقطاع.

وقال جادي يرقوني، رئيس بلدية مغتصبة أشكلون المحاذية لقطاع غزة، إن مستوطنات غلاف غزة عانت الكثير من إطلاق الفلسطينيين للقذائف والراجمات، ولم تتمكن منظومة “القبة الحديدية” الدفاعية من مواجهتها، بشكل كامل، وإنما سقطت منها قذائف داخل المستوطنات، رغم أن سقوطها صادف في مناطق مفتوحة.

وشدد رئيس بلدية أشكلون، على ضرورة البحث عن منظومة دفاعية جديدة إضافية لمنظومة “القبة الحديدية”.