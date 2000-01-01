أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل وإصابة نحو ألف من عناصر الحوثيين في المعارك الدائرة بمحافظة الحُديدة (غرب)، منذ نحو أسبوعين.

ونقل موقع الجيش (سبتمبر نت) عن مصادر ميدانية متطابقة قولها: إن" مليشيا الحوثي تكبدت، منذ الثلث الأخير من مايو/ أيار الماضي، ما يقارب من ألف قتيل وجريح، بينهم عشرات من القيادات الميدانية".

وتابعت المصادر أن" العشرات من عناصر الحوثيين وقعوا أسرى في يد قوات الجيش الوطني".

وأضافوا أن "الغارات الجوية للتحالف العربي دمرت الكثير من الأسلحة والمعدات والآليات القتالية للحوثيين، خلال الفترة ذاتها".