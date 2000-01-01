نجح صندوق أنشأته الحكومة الماليزية لتلقي تبرعات المواطنين من أجل سداد ديون البلاد، في جمع ما يقرب من 7 ملايين دولار خلال 5 أيام.

وقال وزير الاقتصاد الماليزي "ليم غوانغ إينغ"، في مؤتمر صحفي الأحد: إن تبرعات المواطنين لـ"صندوق الأمل" الذي أُنشئ يوم 30 مايو الماضي، وصلت حتى اليوم إلى 6.8 مليون دولار.

وكان الصندوق جمع تبرعات قيمتها 1.76 مليون دولار في اليوم الأول لإطلاقه.

وتبلغ قيمة ديون ماليزيا من حقبة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، 252 مليار دولار.

وأنشأ "صندوق الأمل" رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، الذي دعا لدى فوزه في 9 مايو الجاري، لإعادة بناء البلاد.