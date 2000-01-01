حقق الحزب الديمقراطي السلوفيني المعارض لاستقبال اللاجئين، فوزًا في الانتخابات العامة.

وذكر بيان للجنة الانتخابات العليا، مساء الأحد، أن 90 في المائة من الأصوات الانتخابية جرى احتسابها.

ووفقًا للبيان، تمكن الحزب الديمقراطي السلوفيني بقيادة يانيز يانسا، من الحصول على 25 بالمائة من الأصوات.

وأضاف البيان أن قائمة ماريان ساريك (مستقل) حصدت 12 في المائة من الأصوات، فيما حصد الحزب الديمقراطي الاجتماعي 10 في المائة، وحزب الحداثة المركزي بزعامة رئيس الوزراء السابق ميرو سيرار على 9 في المائة من الأصوات.

ووفقًا لهذه النتائج، فإن الحزب اليميني لن يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده، وسيضطر للجوء إلى تشكيل ائتلاف.

وشارك في الانتخابات نحو 1.7 مليون ناخب لاختيار 90 عضوًا جديدًا في البرلمان.

وقدمت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء السابق ميرو سيرار، استقالتها في مارس/ آذار الماضي، بسبب فشلها في تنفيذ مشروع للسكك الحديدية.