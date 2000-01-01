قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته للملك عبد الله الثاني، بعد لقاء اليوم الاثنين، بحسب إعلام محلي.

ونقلت صحيفة الدستور الأردنية عن مصادر مقربة من الملقى أنه "طلب أيضًا من الوزراء تقديم استقالاتهم خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد حالياً في رئاسة الوزراء".

وقبل أن يعلن الملقي لوزرائه استقالة الحكومة استعرض "انجازاتها" و"مبررات الاستقالة"، ملمحًا إلى أن السبب الرئيس هو عدم التوافق على قانون الضريبة.

وبحسب المصادر فقد التحق الملقي باجتماع مجلس الوزراء بعد عودته من لقاء الملك عبدالله، حيث أكدت أن نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة ترأس بداية اجتماع مجلس الوزراء.