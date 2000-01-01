كشفت مصادر ميدانية في اليمن، اليوم الاثنين، أن قوات التحالف تمكنت من قتل “المطلوب رقم 16” على قائمة الإرهابيين المطلوبين للتحالف العربي، وذلك في غارة استهدفت مقراً لقيادات ميليشيات الحوثي في الحديدة قبل يومين.

وقالت المصادر ‘‘إن المطلوب رقم 16 هو اللواء الركن المتمرد، محمد عبدالكريم الغماري، وقتل “مع قيادي حوثي آخر يدعى عبدالكريم الحوثي وسبعة آخرين في غارة للتحالف العربي قبل يومين على قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة”.

وحسب المصدر نفسه، فإن ميليشيات الحوثي كانت قد عينت الغماري رئيساً لهيئة الأركان، ما يعد ضربة موجعة جديدة للميليشيات التي تكبدت في الأسابيع الماضية خسائر فادحة على جبهة الساحل الغربي.

وأكدت المصادر، أن القتيل قدم من صنعاء إلى الحديدة لترتيب جبهة الحوثيين المنهارة، بعد تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة، التي باتت على مشارف المدينة الاستراتيجية.

وكانت مقاتلات التحالف العربي، قد استهدفت اجتماعاً في قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في الحديدة بعدة غارات.