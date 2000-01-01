أعلنت المديرية العامة للأوقاف في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المصلين من إحدى ساحات المسجد الأقصى.

وأضافت المديرية في بيان اليوم الثلاثاء: "شرطة الاحتلال والقوات الخاصة تعتقل ما يقرب من 12 مصليا من أمام الجامع القبلي بالمسجد الأقصى أثناء اقتحام مجموعة من المتطرفين قبل لحظات".

وكانت قوات الأمن الصهيونية ترافق سياحا يتجولون في ساحات المسجد الأقصى.

ونشرت مديرية الأوقاف تسجيلا مصورا قصيرا يظهر قوات الأمن الصهيونية، وهي تعتقل مجموعة من الشبان كانوا يجلسون في إحدى ساحات المسجد ويقرأون القرآن بصوت مرتفع.