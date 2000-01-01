اعتدى بوذيون متطرفون، على رجل مسلم روهينغي، في مدينة شوكتو شمالي ولاية أراكان بميانمار.

وذكرت وكالة أنباء أراكان، أن "الرجل المعتدى عليه (لم تذكر اسمه) تعرض لهجوم جماعي من قبل المتطرفين وألحقوا به إصابات بليغة".

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر الرجل وهو ملقى على الأرض ويتلوى من الألم وحوله جمع من السكان المحليين الذين قدموا لمساعدته.

وتخشى أسرة الرجل أن تسوء حالته الصحية وأن يتعرض لمضاعفات، بسبب حظر المستشفيات الحكومية على المسلمين وخوفهم من التعرض للاعتداء من قبل الأطباء.

وتشير هذه الحالات إلى الوضع القائم في ولاية أراكان بميانمار واستمرار نهج الاعتداء على المسلمين الروهينغيا.