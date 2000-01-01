لوّح وزير الأمن الداخلي الصهيوني، اليوم الثلاثاء، باغتيال الأطفال الفلسطينيين مطلقي الطائرات الورقية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات "الإسرائيلية".

وكتب "أردان" في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "من غير المعقول أن هناك من يعتقد أن هؤلاء أطفال يلعبون"، في إشارة إلى مطلقي الطائرات الورقية.

وهدّد الوزير: "يجب أن يكون مطلقو الطائرات الورقية هدفاً للجيش الإسرائيلي"، في تحريض واضح على قتلهم.

وكان أردان قد دعا في وقت سابق اليوم إلى اغتيال مطلقي الطائرات الورقية وقادة المقاومة في غزة.

وأمس الإثنين، قال وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان، إن فلسطينيين أطلقوا أكثر من 600 طائرة ورقية من قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، تم إسقاط 400 منها. مضيفًا أن 200 طائرة ورقية تسببت بإحراق 9 آلاف دونم من المحاصيل والغابات في المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في غلاف قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين بدؤوا بإطلاق الطائرات الورقية التي يتم ربط مواد مشتعلة بها، احتجاجاً على قمع جيش الاحتلال للمتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية مارس الماضي.