قتل تمساح قسا بروتستانتيا أثناء "تعميد" العشرات من أتباعه بالقرب من بحيرة في شمالي إثيوبيا.

وكان القس دوشو إيشتي يعمد قرابة 80 شخصا من أتباعه، صباح الأحد، في بحيرة أبايا ببلدة أربا مينتش في منطقة ميركب طابيا.

وأفاد سكان محليون والشرطة، بأن التمساح قفز فجأة من المياه خلال مراسم التعميد وهاجم القس.

ولقي القس حتفه بعدما تعرض لعضات غائرة في الساقين والظهر واليدين.

وقال كيتيما كايرو، أحد السكان المحليين: "عمّد القس الشخص الأول وانتقل لتعميد الشخص الثاني. وفجأة قفز التمساح من البحيرة وأمسك بالقس".

وقال ضابط الشرطة، إيونتو كانكو: لم تفلح الجهود الكبيرة والسكان المحليون والصيادون من إنقاذ القس دوشو.

واستخدم الصيادون وسكان البلدة الشباك لمنع التمساح من سحب القس إلى مياه البحر. وفي نهاية المطاف، تمكن التمساح من الفرار.