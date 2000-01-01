قُتل عنصران من حرس الحدود الإيراني، في اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الأمن ومسلحين في محافظة أذربيجان الغربية.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، بأن الاشتباكات وقعت ليلة أمس الثلاثاء، في ريف مدينة "سردشت" التابعة للمحافظة.

وذكرت "إرنا" أنّ قوات الأمن الإيرانية، استطاعت خلال الاشتباك قتل عدد كبير من أفراد المجموعة المسلحة, على حد قولها.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية اسم المجموعة المسلحة، غير أنّ اشتباكات مماثلة دارت سابقاً في المدينة ذاتها بين قوات الأمن الإيرانية ومسلحين من منظمة "بيجاك" الكردية.