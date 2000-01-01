اعتبر سيد إسماغيلوف، مفتي المسلمين في أوكرانيا، أنّ مسلمي البلاد يواجهون قائمة مظالم، في مقدمتها نقص أماكن العبادة، وخصوصاً خارج المدن الكبيرة.

وأضاف إسماغيلوف، أنه "من الصعب جداً الحصول على أرض لبناء مساجد" في أوكرانيا، لافتاً إلى أن هذا الإشكال يبرز بوضوح خارج المدن الكبيرة.

وتابع أن "المسلمين في المدن الصغيرة، حيث المجتمعات السكانية المحدودة، يواجهون إشكالات أكثر من غيرهم بالمدن الكبرى، فهم لا يملكون أماكن للعبادة أو منافذ للحصول على الأطعمة الحلال".

ولفت إلى أن قائمة المظالم التي يعاني منها المسلمون في بلاده تشمل "عدم وجود مقابر كافية لدفن المسلمين، إضافة إلى إجبار المسلمات على خلع حجابهن في صور جوازات سفرهن".

وبناءً على ذلك، رأى إسماغيلوف أن مطالبة المنظمات الإسلامية الدولية بتقديم الدعم لبناء المساجد والمراكز الإسلامية في أوكرانيا، "ستكون ضرورة أساسية من أجل مستقبل الإسلام في البلاد".

وأوضح أنّ "نحو مليون مسلم يعيشون في أوكرانيا، أغلبهم في شبه جزيرة القرم والمدن الكبيرة مثل العاصمة كييف".

وفي عهد الاتحاد السوفيتي، قال إسماغيلوف، إنه تم حظر الديانات في أوكرانيا بينها الإسلام، ولذلك، فإنه عندما حصلت البلاد على استقلالها، بدأ المسلمون من نقطة البداية في تعلم دينهم".