قدمت الحكومة المصرية، أمس الثلاثاء، استقالتها إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك بعد أداء السيسي اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب السبت الماضي.

ووفق بيان مقتضب للرئاسة المصرية فإن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس السيسي.

من جهته, كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومة شريف اسماعيل، المستقيلة، بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

ووفق تصريحات متلفزة سابقة لصلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بمصر، فإن هناك إجراءين عقب أداء السيسي لليمين هما "انتهاء ولاية المحافظين (رؤساء الأقاليم المقدرة بـ27 محافظة) اليوم، واحتمالية التغيير والبقاء والاستقالة للحكومة".

وكان السيسي قد أصدر قرارًا نشر بالجريدة الرسمية، باستمرار المحافظين ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.

وحكومة شريف إسماعيل هي الثانية في عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ولايته الأولى، منذ سبتمبر 2015 وأجرت 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير الماضي.