منعت ميليشيات الحوثي وصول ناقلات تحمل مساعدات إغاثية دولية لقرى فقيرة في ريف العاصمة صنعاء، بسبب رفض تلك القرى إرسال أبنائها للقتال معهم في جبهة الساحل الغربي اليمني.

وأكد سكان محليون، أن نقاطا أمنية تابعة للحوثيين منعت دخول الناقلات المحملة بمساعدات غذائية دولية إلى المتضررين من الحرب والفقراء في مناطق مستهدفة بأطراف محافظة صنعاء والمديريات والقرى التابعة لها، وأبرزها خولان وأرحب وبعض مناطق سنحان (من قبائل طوق صنعاء).

وأوضحوا أن المسلحين الحوثيين في النقاط الأمنية على مداخل تلك المديريات برروا ذلك بأن الأهالي رفضوا إرسال مقاتلين للانضمام إلى صفوفهم في جبهة الساحل الغربي.

إلى ذلك، قال محمد خالد، وهو معلم من ريف سنحان، إن "ما يجري اليوم بفرض حصار على قريتنا وعدد من القرى المجاورة عبر رفض نقاط جماعة الحوثي السماح بدخول مساعدات إنسانية يدل على الحقد الدفين لهذه الجماعة تجاهنا".

وأضاف: "نعم رفضنا جميع العروض المقدمة إلينا بتسليم أولادنا إلى جبهات القتال، وقد ضغطوا على مشايخ وعقال الحارة، ولكن أغلب القرى رفضت لأنه في تجربة سابقة اختفى عدد من شباب القرية لنكتشف أنهم عادوا إلينا في صناديق من غير إذن أولياء أمورهم".