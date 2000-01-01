أبدت إدارة مسجد "لالالي" في مدينة "روتردام" الهولندية قلقها من اعتزام حركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) المعادية للإسلام والمهاجرين، إقامة حفلات شواء لحم الخنزير أمام المساجد غدا وقت الإفطار هي لغرض "الاستفزاز".

ودعت إدارة مسجد "لالالي" التابع لوقف الديانة الهولندي، في بيان لها اليوم، إلى ضبط النفس وعدم الانجرار خلف استفزاز "بيغيدا".

وأعربت عن قلقها من إقامة "بيغيدا" غدا وقت الإفطار حفلات شواء لحم خنزير أمام المساجد، وقالت إن "ذلك لغرض الاستفزاز، لذا ندعو الجميع للتهدئة، وعدم الانجرار خلف الاستفزاز".

ونهاية مايو الماضي، أطلق ناشطون هولنديون حملة تبرعات للمساجد التي تعتزم حركة "بيغيدا" إقامة حفلات شواء لحم الخنزير أمامها وقت الإفطار.

وتعتزم مجموعة من النشطاء تطلق على نفسها "كنيسة بوبوب"، منح التبرعات المالية التي ستجمعها خلال حملتها إلى المساجد التي ستنظم حركة بيغيدا فعالياتها أمامها.

وكانت "بيغيدا" أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنظيم حفلات شواء لحم خنزير أمام مساجد بعدة مدن هولندية وقت الإفطار.

جدير بالذكر أن حركة "بيغيدا" بدأت مظاهراتها المناهضة للإسلام والمهاجرين الأجانب في ألمانيا، في 20 أكتوبر 2014، لتشهد عقب ذلك انتشارًا في العديد من البلدان الأوروبية ومنها هولندا.