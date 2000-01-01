حذّر التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، سكان محافظة الحديدة (غرب) من الاقتراب من أماكن تجمع المليشيات الحوثية في المدينة التي تحمل نفس الاسم.

وأفاد سكان محليون بأن مروحيات تابعة للتحالف العربي ألقت منشورات تحذيرية فوق محافظة الحديدة، التي شارفت قوات الجيش الوطني على السيطرة عليها.

وأضاف السكان طبقًا لما أوردته وكالة الأناضول أن المنشورات دعت السكان إلى الانتفاض في وجه الحوثيين، والابتعاد عن أماكن تجمعهم.

وجاء في المنشورات: "الأخوة الكرام.. قوات التحالف وقوات الشرعية اليمنية، تدعوكم إلى الانتفاضة في وجه مليشيات الحوثي الإجرامية، أثناء دخول قوات الشرعية إليها".

وأضافت المنشورات مخاطبةً السكان: "وقوفكم ومساندتكم لقوات الشرعية، من خلال الابتعاد عن مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي".

وجاء في بعض المشورات أيضاً: "لا تنجرفوا خلف المليشيات الحوثية المسلحة، لتسلموا وتسلم أرضكم وأهلكم"، و"المليشيات الحوثية المسلحة الإيرانية يستخدمون منطقتكم لمصالحهم الشخصية".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تمكن الجيش اليمني، مسنودًا بالمقاومة الشعبية وغطاء مكثف لطيران التحالف، من التقدم الميداني في عدة مديريات بمحافظة الحديدة، حسب مصادر عسكرية.

وأمس الثلاثاء، نقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن وزير الخارجية خالد اليماني، قوله إن قوات الجيش باتت على بعد 10 كلم من مدينة الحديدة وإن "الجيش الوطني يحقق انتصارات واسعة في مختلف الجبهات، بما في ذلك جبهة الساحل الغربي".